В финал международной олимпиады «IT-Планета» вышли 11 представителей Подмосковья

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XV Международная олимпиада в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024» проводится в России, из более чем 20 тысяч участников в финал вышли около 350 человек, в том числе — одиннадцать представителей Московской области, сообщает пресс-служба АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета».
«Финалистам предстоит показать свои навыки прикладного программирования на платформе GitVerse, умение работать в операционной системе Astra Linux и с платформой «1С:Предприятие», кроме того, их ждёт выполнение задач на базе операционной системы «РЕД ОС» и в среде СУБД Postgres Pro», — говорится в сообщении.В числе финальных испытаний также создание робототехнического устройства в конкурсе от компании «РОББО», презентация собственных образовательных курсов, созданных на платформе iSpring, и проектов, созданных на основе контроллера российского образовательного программно-аппаратного комплекса «РУДИРОН».
Проявить себя финалисты смогут и в качестве создателей компьютерных игр, разработчиков приложений, в 3D-моделирования и информационной безопасности.
Олимпиада «IT-Планета» проводится для студентов и дипломированных специалистов в возрасте от 18 до 35 лет. Финальные испытания будут проходить с 24 по 27 мая в IT-парке «Цифровая Арктика» в Архангельске.
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