В финал международной олимпиады «IT-Планета» вышли 11 представителей Подмосковья

На Радоницу – первый после Пасхи день поминовения усопших – неуместно устраивать «трапезу с покойником» — оставлять на могилах еду и напитки — это грех и языческое представление об общении с усопшим. Об этом рассказал клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский в беседе с РИА Новости.