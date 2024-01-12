В Щёлкове поймали серийного мошенника

Девять несовершеннолетних жителей Московской области в минувшем году стали фигурантами уголовных дел, касающихся финансовых преступлений, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья.

«Мошенники всё чаще пытаются использовать в своих схемах молодёжь, обещая лёгкий заработок. Как правило, подросткам предлагают завести несколько банковских счетов. Туда переводятся деньги, которые потом подросток должен обналичить в разных банкоматах, оставив себе небольшой процент», — говорится в сообщении.



Эта криминальная схема называется «обнальщики» и участие в таких действиях влечёт за собой уголовную ответственность, так как связана с уходом от налогообложения, а нередко и с оплатой преступлений.