В Щёлкове поймали серийного мошенника

Фото: Фотобанк Московской области
«По подозрению в совершении этого преступления правоохранители задержали ранее судимого 27-летнего местного жителя. Следствие выяснило, что он причастен к ещё одному аналогичному преступлению, совершённому в Щёлкове. Общая сумма ущерба составила 21 тысячу рублей», — говорится в сообщении.
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