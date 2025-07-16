В Финляндии на фоне жары послушали российское радио

16 июля 2025, 16:58

Yle: жители Финляндии послушали российское радио благодаря жаре

Фото: istockphoto/milindri

Российское радио на фоне жаркой погоды услышали жители граничащих с РФ регионов Финляндии. По данным Yle, радиосигналы распространяются на сотни километров, поскольку в атмосфере образовались слои разной температуры.





Обозреватели подчеркивают, что в приграничных районах обычно ловит только «Дорожное радио», а сегодня можно было послушать Like FM, «Радио Монте Карло», «Мир» и прочие.





«В Лаппеенранте, недалеко от границы с Россией, автомобильный радиоприемник транслировал целых восемь российских радиостанций», — сказано в материале.

