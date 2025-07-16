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В Финляндии на фоне жары послушали российское радио

Yle: жители Финляндии послушали российское радио благодаря жаре
Фото: istockphoto/milindri

Российское радио на фоне жаркой погоды услышали жители граничащих с РФ регионов Финляндии. По данным Yle, радиосигналы распространяются на сотни километров, поскольку в атмосфере образовались слои разной температуры.



Обозреватели подчеркивают, что в приграничных районах обычно ловит только «Дорожное радио», а сегодня можно было послушать Like FM, «Радио Монте Карло», «Мир» и прочие.

«В Лаппеенранте, недалеко от границы с Россией, автомобильный радиоприемник транслировал целых восемь российских радиостанций», — сказано в материале.
Финская береговая охрана в начале недели предупреждала о возможных сбоях в работе навигации в Финском заливе на фоне распространения в жару сильного радиосигнала.
Никита Кротов

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