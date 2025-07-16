Милонов раскритиковал идею о создании реестра неженатых мужчин в РФ
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал идею о создании реестра неженатых мужчин в России. Его слова приводит «Татар-информ».
Инициаторы предложили вносить «неактивных холостяков», которые не ходят на свидания с девушками, в черный список МВД, отправлять в армию или на исправительные работы. По мнению активистов, таким образом можно решить демографические проблемы в РФ.
«Глупость какая-то. Было бы умное предложение, а тут прокомментировать – только испортить, в самом деле», – заявил собеседник агентства.Ранее парламентарий высказался о возвращении системы десятилетнего обучения в школе.