В Финляндии попытались объяснить заявление об оружии для Украины

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Финляндия не вводила дополнительных ограничений на использование переданного Украине оружия, потому что не передавала ей дальнобойные системы вооружений, объявил министр обороны Антти Хяккянен в интервью общественному вещателю Yle в субботу.
«Финляндия предоставила Украине средства для оборонительной борьбы на ее собственной территории... Мы не передавали, к примеру, дальнобойные системы вооружений. Именно поэтому Финляндия не считала нужным устанавливать ограничения в данном случае», — отметил он.Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил Yle, что Финляндия не запрещала Украине применять переданное оружие на территории России.
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