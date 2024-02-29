Депутат Копра: Финляндия не запрещала Украине наносить атаковать Россию

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Финляндия не запрещала Украине применять поставленное ей оружие для атак по территории России. С таким заявлением выступил финский депутат от Национальной коалиционной партии Юкки Копра, пишет издание Yle.
«Насколько мне известно, Финляндия не вводила подобных ограничений, и Украина должна иметь право использовать это оружие против военных целей и на российской территории», — заявил Копра.Ранее издание Asia Times писало, что НАТО может столкнуться с проблемами по вопросам нехватки вооружений и экипировки для военных в случае военного конфликта с Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак