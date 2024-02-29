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Депутат Копра: Финляндия не запрещала Украине наносить атаковать Россию

29 февраля 2024, 07:48
Фото: istock / naumoid

Фото: istock / naumoid

Финляндия не запрещала Украине применять поставленное ей оружие для атак по территории России. С таким заявлением выступил финский депутат от Национальной коалиционной партии Юкки Копра, пишет издание Yle.


«Насколько мне известно, Финляндия не вводила подобных ограничений, и Украина должна иметь право использовать это оружие против военных целей и на российской территории», — заявил Копра.
Ранее издание Asia Times писало, что НАТО может столкнуться с проблемами по вопросам нехватки вооружений и экипировки для военных в случае военного конфликта с Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#украина
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Франции пригрозили рассматривать отправку ее войск на Украину как оккупацию
Депутат ГД Шеремет: Россия расценит французские войска на Украине как оккупацию
29 февраля 2024, 07:22

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет заявил, что Россия будет расценивать отправку французских войск на Украину как ее оккупацию. Об этом пишет РИА Новости.

Как утверждает парламентарий, Москве сразу начнут считать Францию агрессором и стороной конфликта. По мнению Шеремета, такой шаг никак не спасет «утопающего» украинского президента Владимира Зеленского

«Зеленский пусть не сомневается, заграница его не спасет», — отметил депутат.
До этого британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что глава Франции Эммануэль Макрон испытывает тревогу после получения секретной информации о положении ВСУ.

Ранее в США заявили, что Украина потеряла ключевого союзника в Вашингтоне. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россия
#депутат
#новости
#зеленский
#украина
#франция
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Дональд Трамп назвал Байдена неполноценным
Дональд Трамп: Байден неполноценный человек
29 февраля 2024, 06:13

Фото: РИА Новости/Никита Шохов

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал о комплексе неполноценности нынешнего американского лидера Джо Байдена на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Их [Демократической партии] кандидат – психически и физически неполноценный человек», – отметил Трамп, назвав своего оппонента худшим президентом за историю США.

Ранее Джозеф Байден заявлял, что он «не подарок», но превосходит Трампа, который, по его мнению, поддерживает политическое насилие.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#выборы
#сша
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Украинские власти признали невозможность блокировки Telegram в стране
Председатель СНБО Украины Коваленко: Запрет Telegram на Украине невозможен
29 февраля 2024, 05:21

Фото: iStock/Claudia Nass

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что у Украины нет возможности для запрета Telegram на территории страны.
Коваленко отметил, что блокировка мессенджера не стоит на повестке дня.

«И вообще нужно разделять контент в Telegram, которые люди читают, а также общение в Telegram между собой», – добавил он.

Ранее депутаты комитета Верховной Рады по свободе слова предложили наложить запрет на Telegram в стране.

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#соцсети
#мессенджеры
#украина
#ограничения
#запрет
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Дональда Трампа исключили из праймериз в третьем штате
Суд штата Иллинойса запретил Трампу принимать участие в праймериз
29 февраля 2024, 04:22

Фото: iStock/vchal

Суд американского штата Иллинойс отстранил бывшего президента США Дональда Трампа от участия в праймериз (предварительных выборах республиканцев от штата), сообщает газета Chicago Sun Times.
При этом исполнение решения начнется в субботу 2 марта, до которого кандидат имеет право «обжаловать постановление». Судья Трейси Портер пояснила, что ее решение не может быть окончательным и что вышестоящие суды должен иметь возможность сделать собственные выводы.

Праймериз пройдут в Иллинойсе 19 марта. До этого Трамп был исключен из праймериз в штатах Колорадо и Мэн.

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#дональд трамп
#выбор
#сша
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Эстонские чиновники призвали Запад рассмотреть все варианты поддержки Украины
Премьер Эстонии Кая Каллас: Запад должен предусмотреть все варианты помощи Киеву
29 февраля 2024, 02:37

Фото: РИА Новости/Стрингер

Западные страны должны рассмотреть все варианты поддержки Украины, включая отправку Киеву войск, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Sky News.
По ее словам, несмотря на заявления России, такие меры необходимы для защиты Украины и не могут считаться эскалацией. Она подчеркнула, что Москва пытается запугать Запад, но это невозможно остановить.

«Мы не должны бояться и не должны воздерживаться от решений, которые намеревались принять», – подчеркнула политик.

Ранее МВД РФ объявило Каю Каллас в розыск.

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#эстония
#украина
#военные
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В Вашингтоне размышляют над реакцией Москвы на конфискацию ее активов
Минфин: Вашингтон и союзники обсуждают действия России на конфискацию ее активов
29 февраля 2024, 02:25

Фото: iStock/Jon Rehg

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон заявил, что США и их союзники обсуждают ответные меры Москвы на арест российских активов, сообщает информационное агентство ТАСС.
По словам замминистра, Москва обсуждает, какие меры принять и как ответить.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что если Запад начнет арестовывать российские активы, то это только ухудшит ситуацию.

«Этими решениями подрываются основы мировой финансовой системы, которые складывались десятилетиями. У нас есть чем ответить», – подчеркнул он.

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#минфин
#санкции
#сша
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Депутат Журавлев заявил об исключительной роли российских миротворцев в Армении
28 февраля 2024, 23:04

Фото: istockphoto.com/alexis84

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что российские миротворцы играют важную роль в сохранении территориальной целостности Армении.
«Уверен, что российские миротворцы в Армении являются гарантией её территориальной целостности, а стоит Еревану их выдворить, за страну больше никто не даст и ломаного гроша. Армянские политики либо этого не понимают, либо делают вид, специально добиваясь, чтобы в государстве был установлен западный протекторат», — отметил в беседе с NEWS.ru Журавлев.

Он напомнил, что Россия оказалась единственной страной, которая попыталась содействовать урегулированию конфликта в Карабахе.

Ранее в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр этой страны Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником Москвы в украинском вопросе и не поддерживает действия РФ на Украине.

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#россия
#страны
#армения
#рф
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Израиль и ХАМАС достигли соглашения по доставке в Газу гуманитарной помощи
28 февраля 2024, 21:39

Фото: iStock/Raul C

Между ХАМАС и Израилем достигнуто принципиальное соглашение по вопросу о доставке гуманитарной помощи в Газу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
«Достигнуто принципиальное соглашение между движением и Израилем о доставке помощи в Газу», - отметил представитель палестинской стороны. Его процитировал телеканал.
О деталях договоренностей между сторонами конфликта по этому вопросу представитель ХАМАС не сообщил.

Кабинет безопасности израильского правительства, соберется 29 февраля вечером в комплексе Минобороны в Тель-Авиве для обсуждения ещё одной сделки с ХАМАС об освобождении заложников.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о режиме прекращения огня в секторе Газа, который может быть достигнут специальным соглашением в ближайшие несколько дней.

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#израиль
#соглашение
#сделки
#палестина
#гуманитарная помощь
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ChadOne: Группа военных направилась к президентскому дворцу в столице Чада
28 февраля 2024, 21:01

Фото: iStock/Jon_Brown

Группа военных намерена взять штурмом президентский дворец в столице Чада Нджамене, об этом сообщает ChadOne.
Напомним, утром 28 февраля стало известно об обстреле здания Национального управления безопасности Чада. В атаке обвинили силы оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF), которой управляет Яя Дилло (двоюродный брат нынешнего президента страны).

После этого стало известно, что танки и бронетехника перекрыли центр столицы, сейчас же группа военных направляется на штурм президентского дворца.

В настоящий момент Чадом управляет военный совет под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби. Обострении ситуации произошло в преддверии президентских выборов, которые должны состояться 6 мая.

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#африка
#военные
#президент
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