В Финляндии пройдет крупная забастовка против действий правительства

Фото: istock / naumoid
Финские профсоюзы (SAK) объявили о начале крупнейшей забастовке против действий правительства. Об этом сообщает РИА Новости.
О готовности к участию в акциях сообщили профсоюзы железнодорожников, автомобилистов, промышленников, экспертов с высшим образованием и некоторые другие. Отмечается, что забастовка может привести к остановке поездов и электричек на территории всего государства. Также может нарушиться работа почты, станций, фабрик и ряду других организаций.
Протест граждан связан с правительственной программой, которую обнародовали в начале лета этого года. Кабинет Орпо определил пункты по реформе рынка труда, в которые входит пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и ряд других.
По мнению SAK эти изменения вредят работникам и нарушают принципы демократии.
Читайте также:
Алкогольное мороженое приравняют к видам спиртного
Россиянам рассказали о способах получить налоговый вычет
Эксперт рассказал об опасности оплаты товаров по QR-коду
Протест граждан связан с правительственной программой, которую обнародовали в начале лета этого года. Кабинет Орпо определил пункты по реформе рынка труда, в которые входит пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и ряд других.
Читайте также:
Алкогольное мороженое приравняют к видам спиртного
Россиянам рассказали о способах получить налоговый вычет
Эксперт рассказал об опасности оплаты товаров по QR-коду
Алина Юрчак