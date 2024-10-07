В Финляндии родители русскоговорящих детей обратились в полицию из-за скандальной статьи

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Родители школьников Финско-русской Школы Восточной Финляндии обратились в полицию из-за публикации газетой Iltalehti статьи о якобы исходящей от учебного заведения угрозе национальной безопасности. Об этом сообщила директор учреждения Катри Анттила, пишет ТАСС.
Анттила отметила, что школа не вправе от своего лица подавать заявление в полицию на СМИ за оскорбление достоинства, но все же это сделали некоторые родители учащихся. Уточняется, что они также обратились в Совет публичного слова, чтобы начать расследование.
Председатель фонда правления школы Антеро Латту заявил, что обсуждение работы образовательной организации в средствах массовой информации не повлияет на ее репутацию. По его словам, происходящее лишь добавит популярности учебному заведению. В настоящее время руководство ШВФ разрабатывает особые меры для усиления позиции школы.
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