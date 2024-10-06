В Финляндии призвали атаковать автомобили дипломатов из России

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Сотрудник Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернак призвал атаковать машины дипломатов из России. Соответствующее заявление он выложил на своей странице в X. К публикации он приложил видео с машиной одного из представителей российской дипмиссии.
«Я снова публикую это видео и еще раз заявляю, что пользователь этой машины является сторонником военных преступлений», — написал он, добавив, что автомобиль следует испортить.Посольство России в Финляндии заявило, что такой призыв «переходит все границы», и попросили местные власти задуматься, к чему может привести «дальнейшее безответственное раздувание антироссийской истерии».
«Каких еще призывов нам ждать? Сжигать русские книги и картины Репина? Лишить российских граждан в Финляндии всех прав и посадить их в концлагерь? Все это уже было в истории и это — ее черные страницы», — указано в сообщении посольства.Читайте также:
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