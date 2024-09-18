Финляндия потратит 200 тысяч евро на конфискацию арены у россиян

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Правительство Финляндии выделило 200 тысяч евро, чтобы конфисковать принадлежащую россиянам арену Helsinki Hall. Об этом 18 сентября сообщает финская газета Helsingin Sanomat.
По данным издания, спортивная арена принадлежит бизнесменам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, которые находятся под санкциями ЕС. По закону о 12-м пакете санкций, российским бизнесменам дали полгода, чтобы продать имущество. Срок истек 30 июня этого года, но сделка не состоялась.
Эти деньги также пойдут на разработку закона, который поможет изымать объекты россиян в Финляндии.
Helsinki Hall является одним из крупнейших крытых комплексов в Финляндии. Построенная в 1997 году арена может вместить до 15 000 человек. Сейчас здание пустует.
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«Правительство Финляндии выделило 200 тысяч евро на конфискацию арены после совещаний по бюджету, состоявшихся в августе», — сообщает издание со ссылкой на финский кабмин.
Эти деньги также пойдут на разработку закона, который поможет изымать объекты россиян в Финляндии.
Helsinki Hall является одним из крупнейших крытых комплексов в Финляндии. Построенная в 1997 году арена может вместить до 15 000 человек. Сейчас здание пустует.
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Лия Мурадьян