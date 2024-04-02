В Финляндии в одной из школ произошла стрельба

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В Финляндии несовершеннолетний напал на школу Виертола в городе Вантаа, сообщили на сайте местной полиции.
В результате три школьника получили ранения. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел утром.
Полиция получила вызов примерно в 9:08, а к месту происшествия прибыли в 9:40 для начала расследования. Подозреваемый был задержан, и следствие продолжается.
Ранее 19-летний мужчина, вооруженный молотком и ножом, напал на школу в Афинах в районе Патисия. Иностранный гражданин, брат одного из учеников, атаковал школу, ранив 18-летнего ученика ударом молотка по голове и нанеся ножевое ранение директору школы в живот.
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Артем Кузьмин