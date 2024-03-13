В Москве мужчина напал на женщину с ножом в метро

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В московском метро пассажир напал на девушку с ножом после отказа знакомиться с ним, сообщили в пресс-службы прокуратуры Москвы.
Молодой человек в возрасте 23 лет активно пытался сопровождать девушку до ее дома после их знакомства. Получив отказ, он напал на нее на станции «Площадь Революции», нанеся ножевые ранения в шею, голову и руку.
Пассажиры оказать пострадавшей первую помощь, а другие смогли задержать преступника до прибытия полиции.
Его передали правоохранительным органам, несмотря на попытки скрыться. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство, что может повлечь за собой до 12 лет лишения свободы в соответствии со статьей 105 УК РФ. Суд решил поместить его под стражу.
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Артем Кузьмин