В Финляндии вынесли приговор бизнесмену за нарушение санкций ЕС против РФ

Правительство РФ утвердило правила содержания животных в местах продажи. С 1 марта они вступают в силу. Теперь в помещениях, где одновременно содержат и продают животных, должны соблюдаться правила по площади клеток и вольеров, температуре и влажности в помещении, а также гигиене.