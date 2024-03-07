В Финляндии вынесли приговор бизнесмену за нарушение санкций ЕС против РФ

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В Финляндии вынесли приговор бизнесмену, нарушившему санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает местная газета Helsingin Sanomat.
Отмечается, что гражданина Франции Габриэля Темина приговорили к девяти месяцам условно. Он является исполнительным директором компаний Luminor и Siberica, которые базируются в Финляндии.
Уточняется, что компании занимаются логистикой и содержанием складских помещений.
Согласно постановлению суда, у Темина конфискуют все доходы, полученные от деятельности этих компаний, в пользу государства.
Ранее таможня Финляндии утверждала, что компании поставляли в Россию беспилотники и товары двойного назначения.
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Уточняется, что компании занимаются логистикой и содержанием складских помещений.
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Анастасия Чинкова