Ограничений в школах и вузах России из-за метапневмовируса не планируют

Зимние развлечения могут быть не только приятными, но и опасными. Врач-травматолог-ортопед из Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) рекомендует соблюдать простые правила безопасности, чтобы избежать несчастных случаев.

«При катании на санках выбирайте безопасные склоны без препятствий, таких как деревья или камни. Убедитесь, что спуск не выходит на проезжую часть. Дети должны кататься под присмотром взрослых. Для лыжников важно правильно подобрать экипировку. Перед выходом на трассу важно размяться, чтобы не было растяжений. Начинающим лучше избегать крутых склонов и кататься в специально оборудованных зонах», — рассказал специалист центра.

Кроме того, он подчеркнул, что необходимо пользоваться средствами защиты: шлемы, наколенники и налокотники снизят риск получения травм.



Погодные условия тоже имеют значение. При сильном ветре, тумане или гололёде рекомендуется отложить катание. Температура воздуха должна быть не ниже -15 градусов по Цельсию.





«Если вы новичок, не стоит сразу выбирать сложные трассы. Начните с пологих склонов и простых маршрутов. Катайтесь в комфортном темпе, избегайте гонок и соревнований, если чувствуете себя неуверенно», — подчеркнул травматолог.





При получении травмы, необходимо принять соответствующие меры:





обеспечить пострадавшему покой;

приложить холодный компресс при ушибах.

при подозрение на серьёзное повреждение, например, перелом или растяжение — обратиться за медицинской помощью.



