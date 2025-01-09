Ограничений в школах и вузах России из-за метапневмовируса не планируют

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В российской системе образования не планируется вводить ограничения из-за метапневмовируса, вспышку которого зафиксировали в начале года в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области со ссылкой на информацию Министерства просвещения России.
«Минпросвещения ежедневно проводится мониторинг, ситуация под контролем. Российская образовательная система демонстрирует высокую готовность к различным вызовам. Это опыт, накопленный во время пандемии коронавируса. Все образовательные учреждения полностью оборудованы всем необходимым и готовы к любому развитию ситуации», – отметил министр просвещения страны Сергей Кравцов.Он заверил, что в учебных заведениях по-прежнему уделяют особое внимание мерам эпидемиологической безопасности. Эти требования Роспотребнадзора доказали эффективность для сохранения здоровья учеников и педагогов.
Пока обращений о распространении метапневмовируса на территории России от участников образовательного процесса не поступало.
5 января Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщило, что в стране зафиксирована вспышка метапневмовируса человека. Рост заболеваемости особенно заметен на севере страны – рядом с границей с Россией. Кадры из переполненных китайских больниц показали СМИ всего мира, напоминая о временах пандемии COVID-19.
Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рисков распространения метапневмовируса в России нет. По её словам, тестирование на этот вирус ведётся давно.
Читайте также:
Можайский врач Малина оценила опасность метапневмовируса
В Подмосковье расширили круг участников программы компенсации аренды жилья
Электростальские хирурги спасли женщину с уникальным перекрутом кишечника
Лора Луганская