В форуме «Женщина третьего тысячелетия» приняли участие более 300 делегатов

Фото: пресс-служба Интернационального союза женщин
Свыше 300 делегатов из разных регионов России и других стран приняли участие в III международном форуме «Женщина третьего тысячелетия», который проходил в Москве в середине ноября, сообщает пресс-служба Интернационального союза женщин.
«В ходе форума состоялось пленарное заседание по теме: «Женское движение и современный мир», сессии, посвящённые дипломатии, международному партнёрству, малому и среднему предпринимательству, а также новым реалиям многополярного мира», — говорится в сообщении.Кроме того, в ходе форума был подписан ряд соглашений между Интернациональным союзом женщин и различными женскими организациями, организована выставка работ с фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах» и фотовыставка «Мир глазами жён российских дипломатов», а завершился форму концертом.
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