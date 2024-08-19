В ФРГ планируют экспроприацию активов России

Фото: сайт Бундестага
Правительство Германии планирует национализировать российские активы, чтобы продолжать поддерживать Украину, заявил в интервью RT депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.
По его словам, многим в Германии надоела поддержка Украины. В результате правительство начало экономить на поддержке Киеву. Линдеманн подчеркнул, что правительство Германии на самом деле ищет способы использовать средства, полученные от замороженных российских активов.
Также он подчеркнул, что это решение ошибочно и что «Альтернатива для Германии» будет голосовать против него.
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявилаа, что Германия будет вынуждена ограничить военную помощь Украине. Министр финансов Кристиан Линднер проинформировал об этом министра обороны Бориса Писториуса в письме от 5 августа.
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«Они попытаются использовать замороженные активы российских бизнесменов или российских компаний. И Брюссель, и Берлин, и правительство Германии думают об их экспроприации», – объяснил Линдеманн.
Также он подчеркнул, что это решение ошибочно и что «Альтернатива для Германии» будет голосовать против него.
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявилаа, что Германия будет вынуждена ограничить военную помощь Украине. Министр финансов Кристиан Линднер проинформировал об этом министра обороны Бориса Писториуса в письме от 5 августа.
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Александр Климов