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Германии необходимо ограничить военную помощь Украине, поскольку по нынешнему бюджетному планированию новые финансы для этой цели отсутствуют. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), ссылаясь на письмо главы Минфина ФРГ Кристиана Линднера главам Минобороны и МИД Борису Писториусу и Анналене Бербок.
Отмечается, что причиной требуемого ограничения стали меры жёсткой экономики Ведомства федерального канцлера и Минфина страны. Ранее сообщалось, что одобренная военная техника продолжает поступать на Украину, однако дополнительные запросы, по требованию канцлера ФРГ Олафа Шольца, больше не должны утверждаться.
Блокировка оказания военной помощи Киеву уже вступила в силу. Ожидается, что уже в скором времени ситуация для Украины резко ухудшится. По прогнозам, военная поддержка сократится почти в два раза в 2025 году, а к 2027 году упадёт до менее чем одной десятой от нынешнего объёма поставок.
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Анастасия Чинкова