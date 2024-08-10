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Власти Германии за первое полугодие 2024 года одобрили продажу оружия на общую сумму в 5,6 миллиарда евро. Об этом сообщили в Минэкономики ФРГ на запрос депутата бундестага Севим Дагделен из партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость».
Парламентарий подчеркнула, что в преддверии земельных выборов в Восточной Германии власти вновь демонстрируют свои фатальные политические приоритеты, допуская экспорт вооружения на рекордную для немецкой экономики сумму.
Вместо того, чтобы вкладывать бюджетные средства в развитие системы образования и здравоохранения, а также инвестировать в инфраструктуры страны, Берлин «дарит» оружие Киеву.
Отмечается, что данные, представленные экономическим ведомством, предварительны.
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Вместо того, чтобы вкладывать бюджетные средства в развитие системы образования и здравоохранения, а также инвестировать в инфраструктуры страны, Берлин «дарит» оружие Киеву.
Отмечается, что данные, представленные экономическим ведомством, предварительны.
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Анастасия Чинкова