Один из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» — гражданин России

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Один из подозреваемых в причастности к террористическому нападению на «Крокус Сити Холл» является гражданином Российской Федерации. Это следует из материалов уголовного дела.
Следственный комитет ходатайствовал перед судом об избрании всем троим Исламовым меры пресечения в виде заключения под стражу. Их доставили в Басманный районный суд Москвы. Все заседания будут проходить в закрытом режиме. Следователи установили, что именно Исламовым принадлежал белый «Рено», на котором террористы приехали к «Крокусу» и скрылись после совершения теракта.
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Александр Бойцов