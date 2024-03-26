В ФСБ сообщили, что террористическая угроза в РФ сохраняется

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Угроза терактов на территории страны сохраняется, об этом во вторник 26 марта сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.
Кроме того, Бортников высказал мнение, что СБУ следовало бы признать террористической организацией.
Сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе коллегии Генпрокуратуры заявил, что следователи тщательно устанавливают обстоятельства теракта в подмосковном «Крокус сити холле».
Ранее президент поделился информацией, что теракт в концертном зале был совершен руками радикальных исламистов и подчеркнул, что несмотря на желание покарать виновников трагедии, следствие должно идти объективно и без ангажированности.
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Сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе коллегии Генпрокуратуры заявил, что следователи тщательно устанавливают обстоятельства теракта в подмосковном «Крокус сити холле».
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Мария Федоровцева