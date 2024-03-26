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В ФСБ сообщили, что террористическая угроза в РФ сохраняется

26 марта 2024, 14:54
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

Угроза терактов на территории страны сохраняется, об этом во вторник 26 марта сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.
Кроме того, Бортников высказал мнение, что СБУ следовало бы признать террористической организацией.

Сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе коллегии Генпрокуратуры заявил, что следователи тщательно устанавливают обстоятельства теракта в подмосковном «Крокус сити холле».


Ранее президент поделился информацией, что теракт в концертном зале был совершен руками радикальных исламистов и подчеркнул, что несмотря на желание покарать виновников трагедии, следствие должно идти объективно и без ангажированности.

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#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#москва
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Специалист кикшеринга Балакирев объяснил важность номеров на электросамокатах
26 марта 2024, 19:04

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев заявил, что номера на электросамокатах нужны для контроля за таким средством передвижения.
При этом, он отметил, что оснащение электросамокатов номерами не является чем-то новым.

«На самокатах нашего сервиса они были всегда. С самого начала в нашей компании номерной код был указан на руле, вилке переднего колеса и заднем крыле. Он нужен для того, чтобы определять в системе самокат, который участвовал в каком-то происшествии. Так компания узнает личность пользователя, который его использовал в момент ДТП», — объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» Балакирев.

А автоюрист Дмитрий Славнов предложил введение специальной категории водительского удостоверения для управления электросамокатами для снижения числа происшествий с этими средствами передвижения.

«Надо вводить определённую категорию водительского удостоверения – категорию «СИМ». Открывать её гражданам с 12 или 14 лет, чтобы у них был стимул сдавать права на категорию «В», чтобы они получали маломальские знания, понимали, что у них есть ответственность, что их могут лишить водительского удостоверения, если они собьют пешехода и скроются и т. д.», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Славнов.

Ранее главный внештатный детский травматолог-ортопед подмосковного Минздрава, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев предупредил о том, что электросамокат – источник так называемых высокоэнергетических травм, так как может двигаться со скоростью более 25 км/ч, и при неосторожном катании можно получить широкий спектр травм, переломов, ушибов и даже погибнуть.

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#дтп
#права
#травмы
#электро пдд
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«Кошельком» карты «Тройка» на Павелецком и Ярославском направлениях заплатили 6,2 млн раз
26 марта 2024, 18:55

Фото: пресс-служба ЦППК

Пассажиры Павелецкого и Ярославского направлений расплатились за проезд «Кошельком» карты «Тройка» более 6,2 млн раз. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на данные Центральной ППК.
«Около года назад компания запустила оплату «Кошельком» «Тройки» во всех пригородных поездах этих направлений. Стоимость поездки при этом не изменилась. За время действия услуги ею воспользовались более 6,2 млн пассажиров ЦППК», – отметили в пресс-службе.
Там уточнили, что чаще всего за этот период таким образом оплачивали поездки на Ярославском направлении – 4,5 млн раз.

Как рассказали в министерстве, доля пассажиров, пользующихся услугой, с момента запуска выросла втрое.

При этом за разблокировкой за всё время обратилось менее 1% пассажиров. Это значит, что они ответственно относились к правилам проезда по «Кошельку» «Тройки» и не забывали валидировать карту на вход и на выход, сделали вывод в компании.

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#цппк
#поезда
#подмосковье
#московская область
#тройка
#карта
#транспорт
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Финансист Кричевский: Экономические форумы не отменят в этом году из-за угроз
26 марта 2024, 17:55

Фото: istockphoto.com/Tzido

Финансовый эксперт Алексей Кричевский высказал мнение о том, что отмены экономических форумов в России из-за террористических угроз в этом году не будет.
«Во-первых, охрана на форумах совершенно фантастического уровня, а весь персонал проходит различные проверки, и их серьёзность обычно зависит от уровня мероприятия. Во-вторых, проверяются и сами помещения. В-третьих, всё-таки лучше надеяться, что это разовая история и катастроф подобного рода мы больше не увидим», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Кричевский.

Ранее сообщалось, что МЧС России проводит мероприятия по реализации информационной политики, направленной на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также по снижению их негативных последствий.

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#проверки
#охрана
#мероприятия
#теракт
#безопасность
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В Можайске завершается строительство дворца спорта
26 марта 2024, 17:48

Фото: Яна Шаливская

Дворец спорта «Арсенал» для школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо возводят на 1-й Железнодорожной улице в Можайске, в настоящее время строительная готовность составляет более 93 процентов, передаёт корреспондент Яна Шаливская.
«Сейчас на объекте завершают отделочные работы. Ведётся монтаж мебели, оборудования и спортивных снарядов. Прилегающую к дворцу спорта территорию благоустраивают. Общая строительная готовность объекта достигла 93,5%», — говорится в сообщении.
Как отметил глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев, мощности нового дворца спорта позволят не только разместить там школу олимпийского резерва, но и открыть секции по другим видам спорта.

«В новом дворце спорта также можно будет проводить соревнования высокого уровня», — добавил Мордвинцев.
Дворец спорта «Арсенал» в Можайске начали строить в феврале 2022 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#можайск
#строительство
#спорткомплекс
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На Украине Ferrari и Lamborghini не попали под налог на роскошь
Bihus.info: Киев освободил владельцев Ferrari и Rolls-Royce от налога на роскошь
26 марта 2024, 17:33

Фото: istockphoto/Domepitipat

Владельцев автомобилей марки Ferrari, Lamborghini и Rolls-Royce на Украине освободили от налога на транспортную роскошь, передает занимающееся расследованиями украинское издание Bihus.info.
В материале говорится, что налог берется с владельцев транспорта, цена которого выше 2,6 миллиона гривен, это 66 тысяч долларов. Уточняется, что такие марки, как Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce не попадают в «богатый» список минэкономики и Госвнешинформа.

Отметим, что Ferrari – самая высокостоящая марка автомобилей на украинском рынке. В государстве сейчас продается две машины – за 800 и 650 тысяч долларов. Первой владеет украинский миллионер, вторая записана на главу юридического отдела предприятия минобороны Украины «Оборонавторемсервис» Валентина Слобадянюка. А автомобили марки Rolls-Royce принадлежат некоторым украинским депутатам.

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#украина
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Депутат Диденко: Необходимо ужесточение законов о трудоустройстве мигрантов
26 марта 2024, 17:30

Фото: istockphoto.com/Олег Копьёв

Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко заявил о необходимости ужесточать законодательство в области трудоустройства иностранных граждан.
В частности, он предложил введение двухгодичных контрактов с мигрантами.

«В мире мало позитивных примеров попыток контроля трудовой миграции. Германия, Франция, Великобритания, США — все страдают, их общества размываются большими массами приезжих из стран с низким уровнем жизни и высоким уровнем экстремистских настроений. Они везут с собой свои нормы жизни, культуру, часто агрессивные формы поведения», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Диденко.

Ранее эксперт по миграционной повестке, исполнительный директор приложения «Мигрант Сервис» Андрей Кладов заявил, что Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область сильнее всего среди российских регионов нуждаются в трудовых мигрантах.

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#мигрант
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#закон
#работа
#россия
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В Клину приняли около ста белгородских детей
26 марта 2024, 17:30

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Около ста школьников из Белгорода приехали в Клин отдохнуть и набраться сил. Их разместили в Клинском детском оздоровительном центре «Горизонт», сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
«Познакомиться с юными белгородцами приехала глава городского округа Алёна Сокольская. Ребята рассказали, что в лагере им понравилось всё, особенно меню. Для детей, временно покинувших дома, созданы все условия: комфортное размещение, пятиразовое питание, развлекательная, учебная и экскурсионная программы. И самое главное – безопасность», – говорится в сообщении.
Дети получили возможность общаться, гулять, отдыхать, учиться и ездить на экскурсии, не находясь под обстрелами и не прячась в убежища.
«Мы приложим все усилия, чтобы ребятам в Клину было не только спокойно, но и интересно, чтобы у них не было времени скучать и грустить. Постараемся обеспечить для каждого полноценный учебный процесс и дополнительные занятия по душе – спорт, изобразительное искусство, чтение», – отметила Сокольская.
Всего Подмосковье приняло около 400 детей из опасных приграничных районов Белгородской области.

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#московская область
#подмосковье
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«Автоваз» подал заявку на регистрацию восьми новых товарных знаков
26 марта 2024, 17:28

Фото: iStock/Fahroni

«Автоваз» подал заявку на регистрацию восьми новых товарных знаков. Атопроизводитель намерен зарегистрировать знаки Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour, это следует из данных Роспатента.
На сегодняшний день модельный ряд Lada состоит из моделей Granta, Vesta и Niva. В мае планируется начать производство автомобилей Lada Largus.

«Это обычная практика — заранее регистрировать про запас новые названия для наших будущих автомобилей. Сейчас мы не можем сказать, какие из них будут действительно использованы в наименованиях новых продуктов», — отметили в пресс-службе российской автомобильной компании.

Ранее сообщалось, что «Автоваз» начал серийное производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач. Для внедрения автоматической трансмиссии были модернизированы топливная и тормозная системы на автомобилях.

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#россия
#автомобили
#автоваз
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Подмосковные студенты стали призерами Всероссийского конкурса достижений молодежи
26 марта 2024, 17:28

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Орехово-Зуевские студенты стали призерами Всероссийского конкурса достижений молодежи «Национальное достояние России». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Призерами конкурса стали второкурсники физико-математического факультета Алан Добрынин и Анна Егорова из Орехово-Зуевского ГГТУ.

«Студенты успешно прошли заочный тур и представили свой доклад на тему «Технология разработки образовательного интенсива по основам эксплуатации беспилотных авиационных систем для будущих педагогов» на очном этапе конкурса, проходившем в Конгресс-центре ГК «Космос». Их работа была высоко оценена жюри, и ребята заслуженно получили награду. Стоит отметить и научного руководителя студентов, Евгения Сарыкова, который также внес значительный вклад в подготовку проекта», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что XVII Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» посвящен 190-летию Дмитрия Менделеева.

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