В ГАИ Татарстана отметили рост осознанности родителей

14 августа 2026, 21:33

Количество проданных питбайков в Татарстане значительно снизилось

Фото: Istock / federico cardaio

В Татарстане значительно сократились продажи питбайков. Об этом сообщил врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по республике Айрат Самигуллин со ссылкой на представителей торговых организаций. Об этом сообщает «Татар-информ».