В ГАИ Татарстана отметили рост осознанности родителей
В Татарстане значительно сократились продажи питбайков. Об этом сообщил врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по республике Айрат Самигуллин со ссылкой на представителей торговых организаций. Об этом сообщает «Татар-информ».
По его словам, на встрече с мотосообществом продавцы отметили, что с прошлого года спрос на питбайки заметно снизился. В ГАИ связывают это в том числе с тем, что родители стали лучше понимать риски, связанные с управлением такой техникой несовершеннолетними.
При этом проблема детского травматизма остается острой. Самигуллин отметил, что даже сейчас в республике произошёл смертельный случай: ребёнок погиб, управляя питбайком.
За семь месяцев Госавтоинспекция Татарстана пресекла 613 нарушений ПДД, совершённых детьми, а в отношении родителей было возбуждено 95 дел. За передачу управления автомобилем или другой техникой несовершеннолетнему без прав предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей. При тяжких последствиях для родителей может наступить и уголовная ответственность.
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