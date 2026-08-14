Достижения.рф

Мужчину из мести зарезали ножом прямо на улице в Дагестане

В Махачкале убийца нанёс 44-летнему мужчине более 20 ударов и скрылся
Фото: Istock / zoka74

Нападение произошло в саду на улице Максима Горького в Махачкале. По данным Следственного комитета, неизвестный напал на 44-летнего мужчину и более 20 раз ударил его ножом. Предварительно, причиной конфликта стала кровная месть. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.



Мужчина получил множественные глубокие ранения и потерял большое количество крови. Очевидцы пытались оказать ему помощь до приезда медиков, однако спасти пострадавшего не удалось — он скончался на месте.

Подозреваемого пока не задержали, его местонахождение устанавливается. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают возможных свидетелей нападения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранителям предстоит установить личность нападавшего и мотивы, которые привели к расправе.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0