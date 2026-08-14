Мужчину из мести зарезали ножом прямо на улице в Дагестане

14 августа 2026, 17:15

В Махачкале убийца нанёс 44-летнему мужчине более 20 ударов и скрылся

Фото: Istock / zoka74

Нападение произошло в саду на улице Максима Горького в Махачкале. По данным Следственного комитета, неизвестный напал на 44-летнего мужчину и более 20 раз ударил его ножом. Предварительно, причиной конфликта стала кровная месть. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.