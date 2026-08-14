Мужчину из мести зарезали ножом прямо на улице в Дагестане
Нападение произошло в саду на улице Максима Горького в Махачкале. По данным Следственного комитета, неизвестный напал на 44-летнего мужчину и более 20 раз ударил его ножом. Предварительно, причиной конфликта стала кровная месть. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Мужчина получил множественные глубокие ранения и потерял большое количество крови. Очевидцы пытались оказать ему помощь до приезда медиков, однако спасти пострадавшего не удалось — он скончался на месте.
Подозреваемого пока не задержали, его местонахождение устанавливается. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают возможных свидетелей нападения.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранителям предстоит установить личность нападавшего и мотивы, которые привели к расправе.
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