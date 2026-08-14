Подмосковных экспортёров пригласили на международную бизнес-миссию в Алжир

14 августа 2026, 20:38

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области открыл приём заявок на участие в многоотраслевой международной бизнес-миссии в Алжир. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Поездка запланирована на октябрь. Точные даты объявят дополнительно. Приглашаются подмосковные компании всех отраслей экономики, заинтересованные в развитии экспортных поставок.

«Предприятия смогут представить свою продукцию потенциальным зарубежным партнёрам, провести двусторонние и многосторонние переговоры с ведущими закупщиками Алжира, обсудить условия сотрудничества и возможности выхода на рынок страны. Участие в мероприятии позволит компаниям сократить время и затраты на поиск иностранных партнёров, провести прямые переговоры с потенциальными покупателями и представить свои товары и услуги», – рассказали в ведомстве.