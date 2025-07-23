В Гатчине состоится «Дым над водой. От классики до рока»
В Гатчине Ленинградской области пройдет состоится фестиваль «Дым над водой. От классики до рока». Одним из его участников станет лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.
Мероприятие состоится под открытым небом.
«Атмосфера open air нам знакома, атмосфера open air с оркестром – тоже знакома. Поэтому ожидания вполне представимы, результат — понятен. А то, что фестиваль с историей, — это хорошо. Значит, зритель будет доволен», — рассказал Самойлов «Петербургскому дневнику».
Он добавил, что специально для фестиваля подготовил яркие симфо-рок-композиции из репертуара «Агаты Кристи». Песни будут исполнятся под оркестр.
По словам Самойлова, песни «Агаты Кристи» являются классикой русского рока. Музыкант добавил, что группа часто меняла стиль, однако почерк всегда оставался один. В этом и есть уникальность «Агаты Кристи». Сейчас музыка коллектива стала серьезнее и требует композиторской и философской работы.
Тем временем в преддверии Дня металлурга в Новокузнецк приехала известная телеведущая Яна Чурикова, пишет «Сiбдепо».
Она побывала в ЕВРАЗ ЗСМК, где собственными глазами увидела, как создаются 100-метровые рельсы, облачившись в настоящую рабочую форму с защитной каской.
«Выглядит легко, а на самом деле это труд сотен людей!» — поделилась впечатлениями Чурикова на своей странице в соцсети.
По данным издания, визит Чуриковой продолжил традицию звездных гостей на главный праздник металлургов.