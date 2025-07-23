Кофейный фестиваль со спектаклями и мастер-классами пройдёт в Мелихове
В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» 2 августа проведут праздник любителей кофе «Кофемания в Мелихове». О этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Антон Павлович был большим любителем кофе и варил его каждое утро. «Встаю я ежедневно в 5 часов утра и собственноручно варю себе кофе», – упоминал Чехов в одном из писем. В музее-заповеднике решили продолжить традицию. Гостей фестиваля научат готовить кофе и напитки на его основе, а также проведут мастер-класс по альтернативным способам заваривания кофе», – рассказали в министерстве.В музыкальной программе «Музыка со вкусом кофе» прозвучат мировые хиты в исполнении лауреата международных конкурсов Елизаветы Гореловой и джазового трио Юрия Псянчина. А мелиховский театр «Чеховская студия» покажут инсценировки по произведениям Чехова.
В творческой зоне фестиваля будут работать многочисленные мастер-классы. Там можно будет смастерить сувениры, а на площадке «Кофейные истории» купить кофе. Для памятных фото будет работать тематическая фотозона.
Завершится праздник спектаклем творческой компании Grand Bureau «Рассказы на чемодане: посвящение женщинам».
Фестиваль начнётся в полдень. Найти подробную информацию и купить билеты можно на сайте музея-заповедника.