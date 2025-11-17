Мать обезглавленного в Балашихе мальчика не признала вину
Мать, обвиняемая в убийстве шестилетнего ребёнка и выкидывании его головы в пруд, отказалась признавать вину. Об этом со ссылкой на источник пишут телеграм-каналы.
Ранее Елена Цуцкова написала явку с повинной и призналась в убийстве, однако после прихода адвоката от показаний отказалась и воспользовалась 51-й статьёй Конституции.
До этого также сообщалось, что что отец ребёнка имел несколько судимостей. Его привлекали к административной ответственности и отправляли на трёхдневный арест за громкое нецензурное выражение в общественном месте.
16 ноября стало известно, что в Гольяновском пруду столицы нашли голову мальчика. Изначально были предположения, что ему 7-10 лет.
