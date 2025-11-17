Мать обезглавленного в Балашихе мальчика не признала вину

17 ноября 2025, 19:14

Мать, обвиняемая в убийстве шестилетнего ребёнка и выкидывании его головы в пруд, отказалась признавать вину. Об этом со ссылкой на источник пишут телеграм-каналы.