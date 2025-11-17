«Там суперкомбо»: Психиатр назвал причину убийства обезглавленного мальчика

17 ноября 2025, 13:42

Шуров: обезглавившая сына женщина из Балашихи считала себя ведьмой

Фото: istockphoto/Volha Rahalskaya

Жительница Балашихи, обвиняемая в убийстве и обезглавливании шестилетнего сына, страдала тяжёлым психическим расстройством и считала себя ведьмой.





Об этом заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, у неё были бред и галлюцинации, и в сочетании с увлечением магией и употреблением наркотиков это создало опасную ситуацию.



Шуров подчеркнул, что параноидальная шизофрения сама по себе — тяжёлая болезнь с бредовыми идеями.





«Жительница Балашихи, которая обезглавила сына, свихнулась на магической теме (...) там просто суперкомбо», — добавил собеседник.

