«Там суперкомбо»: Психиатр назвал причину убийства обезглавленного мальчика
Шуров: обезглавившая сына женщина из Балашихи считала себя ведьмой
Жительница Балашихи, обвиняемая в убийстве и обезглавливании шестилетнего сына, страдала тяжёлым психическим расстройством и считала себя ведьмой.
Об этом заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, у неё были бред и галлюцинации, и в сочетании с увлечением магией и употреблением наркотиков это создало опасную ситуацию.
Шуров подчеркнул, что параноидальная шизофрения сама по себе — тяжёлая болезнь с бредовыми идеями.
«Жительница Балашихи, которая обезглавила сына, свихнулась на магической теме (...) там просто суперкомбо», — добавил собеседник.Ранее, 16 ноября, сообщалось, что женщина состоит на учёте у психиатра.