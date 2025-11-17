Стало известно о судимостях отца убитого в Балашихе мальчика

17 ноября 2025, 16:18

RT: Отец убитого в Балашихе 6-летнего мальчика был несколько раз судим

Фото: istockphoto/AMilkin

Отец шестилетнего мальчика из подмосковной Балашихи, мать которого призналась в убийстве ребёнка, ранее имел несколько судимостей и состоял на учёте у психиатра.