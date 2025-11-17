Стало известно о судимостях отца убитого в Балашихе мальчика
Отец шестилетнего мальчика из подмосковной Балашихи, мать которого призналась в убийстве ребёнка, ранее имел несколько судимостей и состоял на учёте у психиатра.
Как пишет RT, в 2014 году в пьяном виде он украл велосипед, и его приговорили к восьми месяцам в колонии‑поселении. В приговоре фигурант оценивался как «удовлетворительно» характеризуемый.
Кроме того, мужчину привлекали к административной ответственности и отправляли под трёхдневный арест за громкие нецензурные выражения в общественном месте.
Перед этим психиатр назвал причину убийства обезглавленного мальчика.
