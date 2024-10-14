Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о всеобъемлющем партнерстве с КНДР

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, подписанный 19 июня 2024 года. Соответствующий документ появился в думской электронной базе. Отмечается, что новое соглашение вступит в силу после обмена ратификационными грамотами и будет действовать бессрочно.
«Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года», — говорится в документе.Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во время визита российского лидера в Северную Корею в конце июня 2024 года. Это соглашение предусматривает «оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора». Таким образом будут легализованы взаимные поставки вооружений, боеприпасов, а также технологий.
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