В ГД хотят запретить детям мигрантам въезжать в РФ без законных представителей
В Госдуме предложили запретить детям мигрантам въезжать в Россию без законных представителей. Об этом говорится в электронной базе законодательных инициатив.
Авторы объясняют свою инициативу тем, что некоторые дети мигрантов нарушают сроки пребывания в РФ и находятся в стране без законных представителей. К тому же подростки под предлогом учебы попадают в Россию, хотя уже здесь начинают искать работу.
Сегодня дети мигрантов могут въезжать в страну без нотариального согласия законных представителей. Теперь инициаторы хотят заставить несовершеннолетних приезжать в РФ только в сопровождении с ними. К тому же депутаты предложили ограничить цели их поездок. К примеру, дети мигрантов смогут попасть в страну только для учебы, лечения и для временного пребывания, к примеру, для участия в соревнованиях или в целях туристической поездки.
