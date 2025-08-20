Назван зачинщик избиения мигрантами футболиста из «Русской общины» в Подмосковье
По данным Telegram‑канала «Подмосква», инициатор избиения футболиста из «Русской общины» в подмосковном Щелкове — игрок соперничающего клуба.
Издание утверждает, что после происшествия он остаётся на свободе и продолжает публиковать ролики из своей элитной квартиры.
Нападавший — игрок любительского клуба «Дизель», большую часть которого, как отмечается, составляют выходцы из стран СНГ и республик Кавказа. Ранее сообщалось, что пострадавший находится в критическом состоянии: медики диагностировали множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематому головного мозга.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело, трое молодых людей уже задержаны. Конфликт между командами «Русская община» и «Дизель» произошёл 18 августа — словесная перепалка переросла в потасовку, в ходе которой несколько игроков напали на одного из футболистов; видео с избиением распространили участники «Русской общины».
Читайте также: