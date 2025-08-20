Назван зачинщик избиения мигрантами футболиста из «Русской общины» в Подмосковье

20 августа 2025, 11:17

Зачинщиком избиения футболиста в Щелково был игрок из команды-противника

Фото: istockphoto/vichinterlang

По данным Telegram‑канала «Подмосква», инициатор избиения футболиста из «Русской общины» в подмосковном Щелкове — игрок соперничающего клуба.