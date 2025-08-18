Мигранты начали массово уезжать из Новосибирска

18 августа 2025, 13:42

Фото: iStock/shakzu

Иностранные граждане начали массово покидать Новосибирскую область. Об этом сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на начальника регионального ГУ МВД Андрея Кулькова.





На оперативном совещании, которое состоялось 18 августа, Кульков рассказал, что за последнюю неделю в Новосибирскую область въехали 7 799 мигрантов. При этом 9 060 иностранных граждан, наоборот, уехали.





«С 11 по 17 августа полицейские провели рейды в семи местах дислокации иностранцев. В ходе профмероприятий было выявлено 168 нарушений миграционного законодательства», — добавил Кульков.