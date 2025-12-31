В ГД назвали законы, которые коснутся семей с детьми и самозанятых в январе

31 декабря 2025, 11:37

Депутат Чаплин: МРОТ вырастет до 27 093 рублей с 1 января 2026 года

Фото: iStock/oatawa

С 1 января 2026 года вступает в силу ряд законов, усиливающих поддержку семей с детьми и расширяющих возможности для самозанятых. Об этом RT сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.