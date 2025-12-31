В ГД назвали законы, которые коснутся семей с детьми и самозанятых в январе
С 1 января 2026 года вступает в силу ряд законов, усиливающих поддержку семей с детьми и расширяющих возможности для самозанятых. Об этом RT сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
По его словам, которые передает телеканал RT, одним из наиболее значимых изменений станет повышение федерального МРОТ до 27 093 рублей в месяц. Рост этого показателя также повлияет на условия получения единого пособия для семей с детьми: теперь доход каждого взрослого за расчетное время должен быть не менее восьми МРОТ.
Для семей с двумя и более детьми, чей доход не превышает 1,5 прожиточных минимума на человека, вводится так называемый налоговый кешбэк, который позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ.
Кроме того, для самозанятых начнется эксперимент по добровольному социальному страхованию. Они смогут вступить в правоотношения с Социальным фондом, и, уплачивая взносы, получить пособие по временной нетрудоспособности.
