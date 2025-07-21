В ГД не поддержали идею штрафовать за семейные фото с алкоголем

21 июля 2025, 21:54

Бессараб: штрафовать за публикации фото с алкоголем и детьми нецелесообразно

Фото: iStock/Drazen Zigic

Штрафовать родителей за публикации фотографий с алкоголем и детьми нецелесообразно. Так считает член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





Напомним, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил ввести штрафы для родителей, которые публикуют в соцсетях фотографии с алкоголем в присутствии детей.





«Я не вижу в этом какого-то особого нарушения. Вспомним старые советские даже фильмы, хотя цензура в советские времена работала, на мой взгляд, как никогда очень жестко. Но даже в тот период времени, вспомните, есть фильмы, где застолья не возбраняются с алкогольными какими-то напитками», — сказала Бессараб в беседе с Pravda.Ru.

«Органы опеки вправе инициировать проверку, если будет установлено, что родитель допустил купание ребенка без надзора в опасной для жизни ситуации, особенно если это произошло в месте, не оборудованном для купания», — сказала адвокат «Газете.Ru».