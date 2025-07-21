В ГД не поддержали идею штрафовать за семейные фото с алкоголем
Бессараб: штрафовать за публикации фото с алкоголем и детьми нецелесообразно
Штрафовать родителей за публикации фотографий с алкоголем и детьми нецелесообразно. Так считает член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Напомним, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил ввести штрафы для родителей, которые публикуют в соцсетях фотографии с алкоголем в присутствии детей.
«Я не вижу в этом какого-то особого нарушения. Вспомним старые советские даже фильмы, хотя цензура в советские времена работала, на мой взгляд, как никогда очень жестко. Но даже в тот период времени, вспомните, есть фильмы, где застолья не возбраняются с алкогольными какими-то напитками», — сказала Бессараб в беседе с Pravda.Ru.
При этом она отметила, что родители подают детям дурной пример, когда проводят при них алкогольные вечеринки. Однако, штрафовать за фотографии с алкоголем в присутствии детей нецелесообразно, так как такие снимки не носят массового характера, добавила депутат.
Бессараб подчеркнула, что воспитание детей начинается с личного примера родителей, которые формируют будущее для своих наследников с самого раннего возраста.
Тем временем адвокат Эльмира Мусаева предупредила родителей о штрафе от 100 до 500 рублей за купание ребенка без присмотра. При систематической халатности в воспитании несовершеннолетнего, может грозить лишение прав.
«Органы опеки вправе инициировать проверку, если будет установлено, что родитель допустил купание ребенка без надзора в опасной для жизни ситуации, особенно если это произошло в месте, не оборудованном для купания», — сказала адвокат «Газете.Ru».
Если ребенок получает травмы или безнадзорное купание заканчивается летальным исходом, наступает уголовная ответственность, заключила Мусаева.