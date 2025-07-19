В России запретили использование фиксаторов и накладок вместо автокресел

19 июля 2025, 13:05

Фото: iStock/Oleksandr Hrytsiv

В России запретили использование несертифицированных приспособлений для замены детского автокресла. Теперь фиксаторы и адаптеры для ремней безопасности под запретом, следует из нормативного акта, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.