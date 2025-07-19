В России запретили использование фиксаторов и накладок вместо автокресел
В России запретили использование несертифицированных приспособлений для замены детского автокресла. Теперь фиксаторы и адаптеры для ремней безопасности под запретом, следует из нормативного акта, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Отмечается, что лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и прочие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами.
По новым правилам, перевозить детей в автомобилях можно только на сертифицированных автокреслах или бустерах.
Также в Минтранспорта РФ уточнили, что новые правила позволят урегулировать процесс сертификации устройств. Ранее многие компании-изготовители могли оформлять адаптеры как полноценные детские автокресла. Теперь такая практика будет пресечена.
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