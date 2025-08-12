В Подмосковье надбавку к зарплате получают около 5,5 тыс. молодых медиков

12 августа 2025, 14:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Ежемесячную надбавку для молодых врачей и среднего медицинского персонала, введённую в Московской области, в настоящее время получают почти пять с половиной тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Надбавка для врачей составляет 15 тысяч рублей, для среднего медперсонала — 7 тысяч рублей.





«Нам важно поддерживать медиков, которые уже работают в системе здравоохранения Подмосковья, а также привлекать молодых сотрудников. На это ориентирована система наставничества. Кроме того, для молодых специалистов предусмотрена ежемесячная надбавка. На сегодняшний день ее получают свыше 2,5 тыс. врачей и более 2,9 тыс. сотрудников среднего медперсонала», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.