В ГД объяснили, как беременным получить дополнительную выплату

03 июня 2025, 02:22

Депутат Стенякина: беременные имеют право на родовой сертификат от государства

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Беременные женщины в России имеют право получить от государства родовой сертификат номиналом 12 тысяч рублей. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.





Деньги предоставляются для оплаты услуг по наблюдению у врачей во время беременности, посещения роддома и дальнейшего медицинского наблюдения ребенка.



Стенякина пояснила, что родовой сертификат является обязательным электронным документом строгой финансовой отчетности, оформляемым в рамках нацпроекта «Здоровье». Его выдает медицинское учреждение, и он гарантирует право на бесплатную помощь государства, включая наблюдение у гинеколога, услуги акушерки, а также педиатрическое наблюдение и обследование малыша после родов.





«Родовой сертификат может способствовать оформлению ряда важных документов: оформлению документов ребенка — свидетельства о рождении, СНИЛС, полиса ОМС и других, получению льгот и пособий от государства, подтверждению родства ребенка с его мамой и папой», — добавила депутат.