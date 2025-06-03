«Действия красноречивее слов»: Экс-участница «Фабрики» Савельева объяснила, почему скрывает сына от СМИ
Саша Савельева раскрыла причину, по которой с мужем ограждает сына от медийности
Саша Савельева объяснила, почему не показывает шестилетнего сына Леона публике. Певица стремится оградить мальчика от медийности, но готова поддержать, если он захочет выйти в свет сам.
Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева и ее муж, актер Кирилл Сафронов, редко делятся снимками сына Леона в соцсетях, а если и публикуют, то показывают его со спины.
«Думаю, то, что мы не показываем его и он не участвует в наших съемках, красноречивее слов. Если он сам захочет публичности — без проблем. Но это будет его решение, а не наше», — заявила Савельева в разговоре со «Страстями».Артистка пояснила, что они с мужем хотят защитить ребенка от внимания СМИ. Однако, если Леон в один момент проявит интерес к тому, чтобы вести свой блог или появляться в соцсетях родителей, мальчик получит полную поддержку.
Действительно, частое появление на экране и активность на личной странице способны вымотать. В середине мая Савельева признавалась, что испытывает сильное эмоциональное выгорание, а иногда не может найти сил на самые простые задачи.
*Запрещенная в России экстремистская организация