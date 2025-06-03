«Действия красноречивее слов»: Экс-участница «Фабрики» Савельева объяснила, почему скрывает сына от СМИ

03 июня 2025, 01:20

Саша Савельева раскрыла причину, по которой с мужем ограждает сына от медийности

Саша Савельева (Фото: Instagram* @sasha_savelieva)

Саша Савельева объяснила, почему не показывает шестилетнего сына Леона публике. Певица стремится оградить мальчика от медийности, но готова поддержать, если он захочет выйти в свет сам.





Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева и ее муж, актер Кирилл Сафронов, редко делятся снимками сына Леона в соцсетях, а если и публикуют, то показывают его со спины.





«Думаю, то, что мы не показываем его и он не участвует в наших съемках, красноречивее слов. Если он сам захочет публичности — без проблем. Но это будет его решение, а не наше», — заявила Савельева в разговоре со «Страстями».