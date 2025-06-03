«Родит мне двоих сыновей»: Василий Ливанов рассказал о первой встрече с женой и секрете крепкого брака
Василий Ливанов вспомнил первую встречу с женой и объяснил секрет крепкого брака
Народный артист РСФСР Василий Ливанов поделился трогательной историей первой встречи с женой Еленой и рассказал о гармонии в семье. Мудрость жены стала одной из основ их долгого и крепкого брака, объяснил он «Караване историй». Об этом сообщает «7days.ru».
Ливанов вспомнил весну 1969 года, когда на балконе «Союзмультфильма» увидел спешащую куда-то длинноногую блондинку в голубой курточке и короткой юбочке.
«Я сказал Максу: «Вот увидишь. Она будет моей женой и родит мне двоих сыновей. И у нас будет голубой автомобиль». Маск хихикнул», — делился Ливанов, подчеркивая неверие друга в тот момент.Но все сбылось, включая голубую машину. Друг актера позже заявил, что после таких «предсказаний» с ним страшно разговаривать.
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Ливанов с теплотой отметил, что Елена — его опора, без которой было не преодолеть многие трудности жизни. Более идеальную жену артист и представить не может. Ливанов объяснил, что Лена — очень мудрая женщина и, «как все мудрые женщины», не пытается командовать своим мужем. Между супругами царит взаимопонимание, которое стало залогом их счастливой жизни.
«Мы вместе больше пятидесяти лет. Когда была серебряная свадьба, обвенчались, чтобы и после смерти быть вместе. (...) У нас полная гармония. Она решает, будет ли обед, а я — будет ли война с Румелией», — пошутил актер.В апреле «Радио 1» передавало комментарий супруги Василия Ливанова на слухи о том, что артисту механически удалили тромбы в артериях верхней конечности.