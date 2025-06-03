«Родит мне двоих сыновей»: Василий Ливанов рассказал о первой встрече с женой и секрете ​крепкого брака

03 июня 2025, 01:52

Василий Ливанов вспомнил первую встречу с женой и объяснил секрет ​крепкого брака

Василий Ливанов (Фото: www.kremlin.ru)

Народный артист РСФСР Василий Ливанов поделился трогательной историей первой встречи с женой Еленой и рассказал о гармонии в семье. Мудрость жены стала одной из основ их долгого и крепкого брака, объяснил он «Караване историй». Об этом сообщает «7days.ru».





Ливанов вспомнил весну 1969 года, когда на балконе «Союзмультфильма» увидел спешащую куда-то длинноногую блондинку в голубой курточке и короткой юбочке.





«Я сказал Максу: «Вот увидишь. Она будет моей женой и родит мне двоих сыновей. И у нас будет голубой автомобиль». Маск хихикнул», — делился Ливанов, подчеркивая неверие друга в тот момент.

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«Мы вместе больше пятидесяти лет. Когда была серебряная свадьба, обвенчались, чтобы и после смерти быть вместе. (...) У нас полная гармония. Она решает, будет ли обед, а я — будет ли война с Румелией», — пошутил актер.