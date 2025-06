Известного актера озвучания «Царя горы» и «Red Dead Redemption» застрелили в США

02 июня 2025, 23:44

TMZ: в Техасе сосед застрелил известного актера кино и озвучания Джонатана Джосса

Фото: iStock/gorodenkoff

Американский актёр кино и озвучивания Джонатан Джосс погиб 1 июня в результате стрельбы. На момент смерти ему было 56 лет. По информации портала TMZ, Джосса застрелил сосед во время конфликта. Нанеся смертельное ранение, убийца скрылся с места происшествия.