Известного актера озвучания «Царя горы» и «Red Dead Redemption» застрелили в США
Американский актёр кино и озвучивания Джонатан Джосс погиб 1 июня в результате стрельбы. На момент смерти ему было 56 лет. По информации портала TMZ, Джосса застрелил сосед во время конфликта. Нанеся смертельное ранение, убийца скрылся с места происшествия.
Уточняется, что после перестрелки нападавший уехал на автомобиле, но был оперативно задержан полицией. Личность задержанного и мотивы преступления пока не разглашаются. Ведется расследование с целью выяснить обстоятельства конфликта.
Джосс, родившийся 22 декабря 1965 года в Сан-Антонио, наиболее широко известен как голос одного из персонажей долгоиграющего мультсериала «Царь горы» (King of the Hill), работу над которым он начал в 1997 году. Актер озвучивал индейца по имени «Джон Редкорн (альтернативно — Красный Початок)».
Актёрские работы Джосса включали эпизодические моменты в сериалах «Зачарованные» (Charmed), «Король Талсы» (Tulsa King), «Рэй Донован», а также роли в фильмах «Железная хватка» и «Великолепная семерка» (2016).
Джонатан также занимался озвучиванием популярных видеоигр Days Gone (2019) и Red Dead Redemption (2010).
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