В ГД объяснили, как правильно формировать пенсионные баллы

23 июня 2025, 20:42

Депутат Чаплин: пенсионные баллы в РФ могут приобрести только граждане страны

Фото: iStock/mars58

Россияне, которые работают неофициально или имеют перерывы в стаже, могут докупить недостающие пенсионные баллы. Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, как это можно сделать.





Он пояснил, что можно сформировать не более половины требуемого стажа. При назначении пенсии по инвалидности баллы также никуда не пропадают, отметил депутат.





«Баллы никуда не пропадают — они продолжают учитываться при расчёте размера пенсионных выплат. Если гражданин продолжает работать после назначения пенсии по инвалидности, он может накапливать дополнительные баллы, но не более трёх за каждый год», — рассказал Чаплин в беседе с RT.