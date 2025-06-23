В ГД объяснили, как правильно формировать пенсионные баллы
Депутат Чаплин: пенсионные баллы в РФ могут приобрести только граждане страны
Россияне, которые работают неофициально или имеют перерывы в стаже, могут докупить недостающие пенсионные баллы. Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, как это можно сделать.
Он пояснил, что можно сформировать не более половины требуемого стажа. При назначении пенсии по инвалидности баллы также никуда не пропадают, отметил депутат.
«Баллы никуда не пропадают — они продолжают учитываться при расчёте размера пенсионных выплат. Если гражданин продолжает работать после назначения пенсии по инвалидности, он может накапливать дополнительные баллы, но не более трёх за каждый год», — рассказал Чаплин в беседе с RT.
Он также добавил, что пенсионные баллы в России могут приобрести только граждане страны, постоянно проживающие на родине.
Кроме того, депутат отметил, что после оплаты необходимой суммы, баллы зачисляются уже после окончания календарного года.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов при выходе на пенсию, Чаплин призвал россиян следить за состоянием своего индивидуального лицевого счёта на портале госуслуг.
Тем временем министр труда и социальной защиты Антон Котяков в рамках выступления на ПМЭФ напомнил, что в 2026 году в России начнется двухэтапная индексации пенсий, пишут argumenti.ru.
По словам Котякова, последние годы индексация пенсий проводилась в январе по уровню фактической инфляции. Уже со следующего года повышение будет происходить 1 февраля и 1 апреля.
На сегодняшний день уже просчитываются параметры бюджета Соцфонда на 2026-2028 годы в рамках прогноза Минтруда.