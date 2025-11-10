В ГД объяснили, какое наказание грозит похитителям собак
Депутат Бурматов: Похищение собаки является преступлением по двум статьям
Похищение собак для продажи в корейские рестораны будут рассматривать по двум уголовным статьям. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Ранее стало известно, что в Подмосковье задержали серийного похитителя собак. Подозреваемый вместе с женой убивал животных и поставлял мясо в рестораны корейской кухни.
«Я в курсе этой истории, и хорошо, что подозреваемых задержали. Однако с точки зрения законодательства не имеет значения, куда планировали продавать животных или просто убивали — квалификация будет одинаковой», — пояснил Бурматов в беседе с «Москвой 24».
По его словам, в этом случае будет рассматриваться сразу несколько составов преступления: кража и жестокое обращение с животным, повлёкшее его гибель. За это мужчине может грозить существенный срок.
Бурматов также призвал не оставлять своих питомцев без присмотра, поскольку они могут попасть в руки «догхантеров» или стать жертвами похищений и убийств.
Тем временем руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил «Газете.Ru», что серийному похитителю собак и его супруге может грозить до девяти лет лишения свободы.
«Похищение домашнего животного в России квалифицируется по статье 158 УК РФ — кража, так как животные считаются имуществом, а ответственность зависит в том числе от их стоимости», — пояснил эксперт.
Кроме того, если подтвердится факт передачи украденных собак в корейские рестораны, то подозреваемых ещё привлекут по статье за жестокое обращение с животными из корыстных побуждений. За это преступление грозит до пяти лет лишения свободы. За кражу же предусмотрено наказание до шести лет. Таким образом, в совокупности похитители собак могут получить до девяти лет тюрьмы.