В ГД объяснили, какое наказание грозит похитителям собак

10 ноября 2025, 21:07

Депутат Бурматов: Похищение собаки является преступлением по двум статьям

Фото: iStock/Michał Chodyra

Похищение собак для продажи в корейские рестораны будут рассматривать по двум уголовным статьям. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.





Ранее стало известно, что в Подмосковье задержали серийного похитителя собак. Подозреваемый вместе с женой убивал животных и поставлял мясо в рестораны корейской кухни.





«Я в курсе этой истории, и хорошо, что подозреваемых задержали. Однако с точки зрения законодательства не имеет значения, куда планировали продавать животных или просто убивали — квалификация будет одинаковой», — пояснил Бурматов в беседе с «Москвой 24».

«Похищение домашнего животного в России квалифицируется по статье 158 УК РФ — кража, так как животные считаются имуществом, а ответственность зависит в том числе от их стоимости», — пояснил эксперт.