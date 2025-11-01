Ветеринары рассказали подмосковным школьникам о безопасном общении с животными

01 ноября 2025, 22:23

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сотрудники Сергиево-Посадской ветеринарной лаборатории провели открытый урок для учеников школы №18. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





На мероприятии под названием «Бешенство и его профилактика» детям в доступной форме разъяснили правила обращения с животными, чтобы уберечь их от опасных заболеваний.

«Дети любят покормить, погладить, пожалеть любых животных, которых они встречают. Однако неправильное поведение с собаками, кошками, белками и прочими плотоядными может привести к укусам. Важно объяснить это малышам, рассказать, что делать, если такой случай всё же произошел. В школе обязательно должна вестись разъяснительная работа», – пояснили ветеринары.