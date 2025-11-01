Ветеринары рассказали подмосковным школьникам о безопасном общении с животными
Сотрудники Сергиево-Посадской ветеринарной лаборатории провели открытый урок для учеников школы №18. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На мероприятии под названием «Бешенство и его профилактика» детям в доступной форме разъяснили правила обращения с животными, чтобы уберечь их от опасных заболеваний.
«Дети любят покормить, погладить, пожалеть любых животных, которых они встречают. Однако неправильное поведение с собаками, кошками, белками и прочими плотоядными может привести к укусам. Важно объяснить это малышам, рассказать, что делать, если такой случай всё же произошел. В школе обязательно должна вестись разъяснительная работа», – пояснили ветеринары.Дети узнали, почему нельзя приближаться к лисам, ежам и белкам в лесу или в парке, как важно регулярно делать животным прививки от бешенства и ответственно подходить к их содержанию. Им также рассказали о необходимости мыть руки после любого контакта с животными, об оказании первой помощи в случае укуса.
Обнаружив укус у животного, нужно позвонить в единый колл-центр по телефонам +7 (495) 668-01-25 или 8 (800) 550-65-22, а также по телефону ближайшей ветслужбы. В праздники график работы клиник не изменится.