Достижения.рф

В российском регионе догхантеры отравили несколько десятков собак

Ветеринары Красногорска сообщают о массовом отравлении собак ядом
Фото: Istock/alexsokolov

В подмосковном Красногорске догхантеры отравили несколько десятков собак. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Ветеринары города фиксируют целую волну тяжёлых заболеваний у животных. Наибольшее количество случаев произошло в микрорайоне Путилково. Специалисты местных клиник подтверждают, что к ним поступило несколько взрослых собак с признаками отравления ядом.

Симптомы у всех животных одинаковы. Известно, что два питомца не выжили. Местные жители сейчас ищут догхантеров, которые разбрасывают отраву. Камеры видеонаблюдения засняли одного из подозреваемых.

На записи видно, как мужчина в Путилково рассыпает на газоне белое порошкообразное вещество. Уточняется, что отравой, вероятно, служит изониазид. Этот препарат люди обычно используют для лечения туберкулеза.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0