В российском регионе догхантеры отравили несколько десятков собак
В подмосковном Красногорске догхантеры отравили несколько десятков собак. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ветеринары города фиксируют целую волну тяжёлых заболеваний у животных. Наибольшее количество случаев произошло в микрорайоне Путилково. Специалисты местных клиник подтверждают, что к ним поступило несколько взрослых собак с признаками отравления ядом.
Симптомы у всех животных одинаковы. Известно, что два питомца не выжили. Местные жители сейчас ищут догхантеров, которые разбрасывают отраву. Камеры видеонаблюдения засняли одного из подозреваемых.
На записи видно, как мужчина в Путилково рассыпает на газоне белое порошкообразное вещество. Уточняется, что отравой, вероятно, служит изониазид. Этот препарат люди обычно используют для лечения туберкулеза.
