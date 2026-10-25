В ГД объяснили, нужно ли платить за обработку от вредителей в многоквартирных домах
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов объяснил, нужно ли жильцам многоквартирных домов дополнительно платить за обработку от вредителей в местах общего пользования. Его слова передает РИА Новости.
Колунов напомнил, что дезинсекцию и дератизацию в подъездах, подвалах и на чердакахобязаны обеспечивать управляющая компания, ТСЖ или ЖСК. Эти услуги входят в состав работ по содержанию общего имущества, которые собственники оплачивают по квитанции. Брать за них деньги отдельно управляющая организация не вправе.
Плановые обследования мест общего пользования должны проводиться не реже раза в месяц, как установлено СанПиНом. Если вредителей обнаружили, обработку проводят незамедлительно. Выполнять её могут профильные специалисты, привлечённые обслуживающей организацией, либо она может заняться работами сама — при наличии лицензии, компетенций и соответствующего кода ОКВЭД.
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