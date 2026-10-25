В ГД объяснили, нужно ли платить за обработку от вредителей в многоквартирных домах

25 октября 2026, 05:38

РИА Новости: Оплачивать обработку от вредителей в местах общего пользования не нужно

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Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов объяснил, нужно ли жильцам многоквартирных домов дополнительно платить за обработку от вредителей в местах общего пользования. Его слова передает РИА Новости.