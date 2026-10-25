Невролог назвала привычки, снижающие риск инсульта

25 октября 2026, 03:04

Невролог Овчинникова: Активный образ жизни и правильное питание снижают риск инсульта

Фото: iStock/megaflopp

Активный образ жизни, сбалансированное питание и регулярная диспансеризация помогают снизить вероятность инсульта. Об этом РИА Новости рассказала врач-невролог Приморской краевой клинической больницы №1 Елена Овчинникова.