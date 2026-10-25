Невролог назвала привычки, снижающие риск инсульта
Активный образ жизни, сбалансированное питание и регулярная диспансеризация помогают снизить вероятность инсульта. Об этом РИА Новости рассказала врач-невролог Приморской краевой клинической больницы №1 Елена Овчинникова.
По её словам, главные факторы риска — повышенное давление, диабет, курение, нарушения сердечного ритма и атеросклероз сосудов мозга. Если противостоять этим пяти причинам, риск инсульта падает. У молодых людей проблемы чаще связаны с генетическими патологиями, например заболеваниями крови и соединительной ткани.
Овчинникова отметила, что риск снижают здоровый образ жизни, отказ от фастфуда и сладких напитков, а также поддержание нормальной массы тела. Диспансеризация важна, поскольку человек часто не замечает повышения холестерина, уровня сахара или давления, а обследование помогает выявить эти отклонения.
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