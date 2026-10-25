В ЕАО возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с микроавтобусом и поездом

25 октября 2026, 05:09

Фото: iStock/Danny Cannon

В Еврейской автономной области (ЕАО) возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом и пассажирским поездом, в котором погибли люди. Об этом в ночь на 25 октября сообщили в Telegram-канале «Дальневосточная транспортная прокуратура».