В ЕАО возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с микроавтобусом и поездом
В Еврейской автономной области (ЕАО) возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом и пассажирским поездом, в котором погибли люди. Об этом в ночь на 25 октября сообщили в Telegram-канале «Дальневосточная транспортная прокуратура».
Дело квалифицировали по части 3 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В настоящий момент прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия и ход расследования.
Напомним, что трагическая авария случилась вчера на переезде перегона Николаевка — Дежневка в Смидовичском районе. Предварительно, водитель микроавтобуса выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом, который следовал в Благовещенск. В результате инцидента погибли шесть человек, ещё одного госпитализировали.
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