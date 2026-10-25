В Турции футболист потерял сознание во время матча из-за сердечного приступа
Футболист клуба «Арит Каядибиспор» Акин Карааслан перенёс сердечный приступ во время матча в турецкой провинции Бартын. Об этом сообщила газета Aydınlık.
Уточняется, что игра против «Генчлик Мимар Синан Спор» дошла до компенсированного времени, когда 35-летний игрок потерял сознание. Медики оказали ему первую помощь прямо на поле, после чего футболиста доставили в больницу. Там ему провели ангиографию. Более подробной информации о текущем состоянии спортсмена пока не поступало.
Ранее представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев прокомментировал сообщения о возможном интересе со стороны «Барселоны». Подробности читайте в материале «Радио 1».
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