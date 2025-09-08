Россиянам раскрыли, кому повысят пенсию в октябре

08 сентября 2025, 04:35

Доцент Балынин: с 1 октября увеличатся пенсии у бывших военных и силовиков

Фото: iStock/Inside Creative House

С 1 октября повысятся пенсионные выплаты для бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Прибавка также коснется граждан, отметивших 80-летний юбилей в сентябре, сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин агентству «Прайм».





Восьмидесятилетние юбиляры сентября начнут получать увеличенные выплаты в размере 10 221,70 рубля. Эта сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии (8 907,70 рубля) и надбавки за уход (1 314 рублей).





«Увеличение будет осуществлено автоматически», — подчеркнул он.