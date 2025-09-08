Россиянам раскрыли, кому повысят пенсию в октябре
Доцент Балынин: с 1 октября увеличатся пенсии у бывших военных и силовиков
С 1 октября повысятся пенсионные выплаты для бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Прибавка также коснется граждан, отметивших 80-летний юбилей в сентябре, сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин агентству «Прайм».
Восьмидесятилетние юбиляры сентября начнут получать увеличенные выплаты в размере 10 221,70 рубля. Эта сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии (8 907,70 рубля) и надбавки за уход (1 314 рублей).
Легковушка снесла пассажирский автобус с трассы в Благовещенске, семь людей пострадали
Более того, в октябре повысятся пенсии бывших военнослужащих и экс-сотрудников силовых структур. Прибавку к выплатам ощутят люди, которые получают пенсию по линии Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и некоторых других органов государственной власти. Предварительно, размер прибавки составит 7,6%.
Балынин напомнил, что не требуется подавать заявление в Социальный фонд России для повышения пенсии.
«Увеличение будет осуществлено автоматически», — подчеркнул он.7 сентября один из самых известных и высокооплачиваемых актёров России, Дмитрий Нагиев, неожиданно заговорил о финансовых тревогах. Он признался, что обеспокоен своим будущим, ведь его ожидает пенсия размером в примерно 20 тысяч рублей.