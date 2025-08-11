В ГД оценили идею операторов заблокировать звонки в мессенджерах
Депутат Свинцов: запрет звонков в мессенджерах увеличит расходы россиян
Запрет звонков в мессенджерах обернется существенным ростом расходов жителей России на связь. Так считает зампред комитета Госдумы Андрей Свинцов.
Напомним, МТС, «МегаФон», Билайн и Tele2 призвали заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах.
«Если люди перейдут от звонков в мессенджерах на звонки обычным голосом, по мобильной связи, то стоимость ежемесячного платежа за мобильную связь у большинства граждан вырастет просто в разы», — сказал Свинцов в беседе с Pravda.Ru.
По его словам, при запрете звонков в мессенджерах ежемесячные счета россиян за мобильную связь могут вырасти с 700–800 рублей до двух-трех тысяч.
«Поэтому я считаю, что запрещать звонки в мессенджерах нельзя», — заключил Свинцов.
Тем временем кандидат юридических наук, генеральный директор АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов заявил «Москве 24», что в России могут вовсе ограничить работу зарубежных мессенджеров.
«Речь идет не о запрете вида связи как такового, а о коммуникации конкретно через мессенджер. Поэтому говорить, что это неправомерные ограничения, сложно, ведь другие возможности связаться остаются. Однако неясно, как будет воплощаться инициатива», — отметил Куликов.
При этом он выразил предположил, что мессенджеры, вероятно, будут замедлены или вовсе перестанут работать.